Dólar fecha em leve queda de olho no Fed e no cenário político

Nesta terça-feira (17) o dólar fechou o pregão do dia em leve queda ante ao real, em meio à cautela de investidores, preocupados com a cena política brasileira e de olho na mudança de comanda no Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano.

A moeda norte-americana registrou uma queda de 0,12%, sendo comercializada a R$3,169.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,75%, a R$ 3,1727.

Com cautela no setor político, Ibovespa cai

Com os investidores adotando cautelas diante das incertezas do cenário político brasileiro, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o pregão desta terça-feira (17) em queda, sendo puxada para baixo pelas ações da Embraer.

O Ibovespa encerrou os trabalhos do dia com queda de 0,9%, a 76.201 pontos.

Às 11h76, o Ibovespa registrava queda de 0,24%, aos 76.708 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham queda de 0,5%, e as ações preferenciais da Petrobras registravam alta de 0,3%.

Na véspera, o Ibovespa recuou 0,13%, aos 76.891 pontos.