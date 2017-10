Aneel autoriza Copel a retomar operação da termelétrica Araucária

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) a retomar temporariamente a operação comercial das três turbinas da usina termelètrica de Araucária, localizada no município de mesmo nome, no Paraná . Com a autorização, publicada ontem (16), no Dia rio Oficial da União será possível gerar até 484 megawatts (MW).

O contrato de autorização vale até 31 de dezembro de 2018. A medida ocorre após solicitação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) à Petrobras para “viabilizar” combustível para as termelétricas operacionalmente disponíveis, mas que estão paradas.

A decisão do comitê foi tomada diante da previsão de que o armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas fique abaixo do verificado em 2014, ano mais crítico do histórico recente.

“Assim, o Comitê encaminhará correspondência à Petrobras solicitando gestão da empresa no sentido de viabilizar o fornecimento de combustível a essas usinas”, diz nota divulgada pelo colegiado no início do mês.

Além da termelétrica de Araucária, o CMSE também decidiu pela retomada da operação das usinas Cuiabá, Termonorte II e Termo Fortaleza, que, por serem movidas a gás, "são capazes de produzir energia a preços mais competitivos se comparados com os de outras usinas térmicas."

Na ocasião, o CMSE optou por não acionar as usinas termelétricas mais caras, o chamado "despacho fora da ordem de mérito" mas aprovou, se necessário, o aumento da importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai “na medida em que for possível”.

De acordo com o comitê, para o final de novembro de 2017, quando tipicamente se inicia o reabastecimento dos reservatórios, a expectativa é que os armazenamentos dos subsistemas Sul, Nordeste e Norte fiquem abaixo do volume de 2014. O subsistema Sudeste/Centro-Oeste deve alcançar armazenamento próximo ao verificado naquele ano.