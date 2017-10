Indústria paulista cai 1,4% em agosto após crescer por 4 meses 

Após quatro meses de crescimento, a produção industrial paulista caiu 1,4% em agosto, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF Regional), divulgada hoje pelo IBGE. Nos últimos 12 meses, porém, São Paulo ainda registra uma taxa positiva de 0,4% e 1,5% de expansão de janeiro a agosto.

A retração em São Paulo pode ser explicada em parte pelo alto crescimento nos meses anteriores. Entre abril e julho, a indústria paulista registrou expansão de 7,1%. “Essa queda acontece muito mais pelo patamar mais alto dos últimos meses. É um desempenho positivo na comparação com agosto do ano passado (6,6%). Neste tipo de índice, é a maior taxa positiva desde janeiro de 2013 (7,3% na comparação com janeiro de 2012)”, explica o analista do IBGE, Rodrigo Lobo.

Entre as atividades, as ligadas a alimentos foram as principais responsáveis pelo recuo do setor em São Paulo. “O movimento é claro da parte de alimentos impactando um pouco mais a indústria paulista, principalmente nos derivados na cana, que vinha em crescimento, explicando essa queda na comparação com julho. Há uma migração da safra para o Nordeste porque já se exauriu a safra no Centro-sul, também com produtores direcionando sua produção para o álcool e não para os outros derivados da cana (açúcar refinado, cristal e VHP)”, complementa Rodrigo.

No índice de agosto, Rio Grande do Sul (-1,4%), Minas Gerais (-0,7%), Pará (-0,7%), Paraná (-0,4%) e Ceará (-0,1%) também registraram quedas na comparação com julho deste ano, enquanto Espírito Santo (7,5%), Bahia (4,9%), Amazonas (3,2%), Rio de Janeiro (2,4%), Pernambuco (1,8%) e Goiás (0,1%) obtiveram expansão na atividade industrial. Santa Catarina, por sua vez, permaneceu estável (0,0%).