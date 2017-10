Cafeicultura tem faturamento bruto estimado em R$ 22 bilhões para 2017

O faturamento da lavoura cafeeira brasileira em 2017, estimado com base em dados do volume produzido e preços médios pagos aos produtores, referentes ao mês de agosto, atingiu o montante de R$ 21,856 bilhões, o qual representa o Valor Bruto da Produção – VBP do setor. Desse total, a receita do café arábica foi estimada em R$ 17,447 bilhões e a do café conilon em R$ 4,409 bilhões. Contudo, o valor da receita bruta estimada para 2017 representa queda de 10,7% em relação a 2016, que foi de R$ 24,404 bilhões.

Com relação ao total do Valor Bruto da Produção – VBP Agosto/2017, que foi estimado em R$ 535,435 bilhões pela Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – Mapa, com base no faturamento de 21 produtos agrícolas e de cinco da pecuária, R$ 367,151 bilhões são da lavoura e R$ 168,268 bilhões da pecuária. Nesse contexto, o VBP do café representa 5,9% do VBP da lavoura e 4,08% do total.

No ranking desses 26 produtos (21 agrícolas e cinco da pecuária) que compõem o VBP total de agosto, o café é o sétimo colocado e a soja ocupa o primeiro lugar, com R$ 115,338 bilhões (21,5%). A cana-de-açúcar, em segundo, com 73,176 bilhões, representando 13,7%; e na sequência, figuram bovinos - R$ 65,797 bilhões (12,3%); frango - R$ 47,306 bilhões (8,8%); milho - R$ 46,935 bilhões (8,7%), e, em sexto, o leite - 28,983 bilhões (5,4%). Essas análises e dados do VBP estão disponíveis no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café.

Com relação especificamente ao faturamento do café, o VBP da região Sudeste, que engloba Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, foi calculado em R$ 18,501 bilhões, o que representa cerca de 84,6%, a qual, obviamente, figura em primeiro lugar no ranking das cinco regiões geográficas do Brasil. Em segundo, vem Nordeste, com faturamento estimado de R$ 1,521 bilhão (7%); terceiro, Norte, com R$ 1,098 bilhão (5%); quarto, Sul - R$ 565,230 milhões (2,6%); e, em quinto, Centro-Oeste, com R$ 169,070 milhões (0,8%).

VBP - A Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – Mapa, calcula mensalmente o VBP tendo como referência a produção anual estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e os preços médios recebidos pelos produtores, com base nos dados da Fundação Getúlio Vargas – FGV e Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Cepea, da Universidade de São Paulo – USP.