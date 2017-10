Petróleo fecha em alta nesta sexta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (13), por notícias de fortes importações da commoditie pela China e após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não certificar que o Irã está cumprindo com um acordo nuclear e outras tensões no Oriente Médio.

O petróleo Brent fechou em alta de 1,6%, a US$ 57,17 por barril, enquanto o petróleo WTI fechou em alta de 1,7%, a US$ 51,45 por barril.

As importações de petróleo pela China alcançaram 9 milhões de barris por dia em setembro, de acordo com dados. Em média, atingiram 8,5 milhões de barris por dia entre janeiro e setembro, consolidando a posição da China como maior importador de petróleo do mundo.

A queda semanal no número de plataformas petrolíferas operando nos Estados Unidos também influenciou na alta dos preços. Além disso, influenciou o anúncio de quinta-feira sobre uma redução semanal das reservas de petróleo dos EUA.

Os contratos de gasolina para entrega em novembro subiram US$ 0,04 e fecharam a US$ 1,52 o galão, e os de gás natural para entrega nesse mesmo mês subiram US$ 0,01 e terminaram o dia a US$ 3,00 por cada mil pés cúbicos.

A Opep divulgou nesta quarta-feira (11) seu relatório mensal, no qual aponta projeção de uma demanda maior por petróleo em 2018 e reforça os sinais de recuperação do mercado, destacando os efeitos do acordo iniciado pelo grupo em janeiro. De acordo com o relatório, a projeção de demanda pelo petróleo da Opep para 2018 subiu em 230 mil barris diários, para 33,06 milhões, em relação ao relatório anterior.

Relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) divulgado nesta quinta-feira, por sua vez, apontou que a oferta global da commodity aumentou 90 mil barris por dia em setembro em relação a agosto, para 97,5 milhões de barris por dia -- alta puxada principalmente pela produção norte-americana. Por outro lado, a entidade apontou que a oferta e a demanda de petróleo bruto serão largamente reequilibradas no ano que vem.

Às 10h58, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 1,49%, a US$ 57,09. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 1,46%, a US$ 51,34.

A Opep firmou um pacto em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena. Nesta semana, o secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, informou que consultas estão em andamento para uma possível extensão no acordo de corte, que termina em março, com possibilidade de adesão de mais países.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.