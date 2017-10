Dólar fecha em queda e encerra a semana abaixo dos R$ 3,15

Nesta sexta-feira (13) o dólar fechou os trabalhos da semana em queda ante ao real, em movimento de reflexo ao mercado externo após divulgação das taxas de inflação dos EUA mais fraca do que o esperado para o mês de setembro.

No pregão do dia, o dólar recuou 0,66%, sendo vendido a R$ 3,1491. No acumulado da semana, a moeda norte-americana registrou queda de 0,3%.

Ibovespa registra alta e nova máxima histórica

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa), fechou o pregão desta sexta-feira (13) registrando mais um recorde na máxima de fechamento, com destaque para as ações da Vale e das siderúrgicas entre as principais altas.

No fechamento do dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,43%, a 76.989 pontos.

No acumulado da semana, o índice registrou alta de 1,23%