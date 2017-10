Petróleo recua após divulgação de relatório da AIE sobre alta na oferta

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram queda nesta quinta-feira (12), após três sessões consecutivas de ganhos. Relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) apontou que a oferta global da commodity aumentou 90 mil barris por dia em setembro em relação a agosto, para 97,5 milhões de barris por dia. Na comparação anual, houve alta de 620 mil barris por dia.

De acordo com a AIE, o O crescimento na oferta foi puxado principalmente pela produção dos EUA, mesmo com os problemas causados pela temporada de furacões, bem como pela produção no Mar do Norte e no Casaquistão,

Às 11h28, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 1,25%, a US$ 56,23. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 1,66%, a US$ 50,45.