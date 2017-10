Bitcoin bate mais um recorde nesta quinta-feira

O preço da criptomoeda atingiu mais um recorde histórico voltando a superar a marca de 5 mil dólares nessa quinta-feira (12).

Segundo o índice Coindesk, a moeda digital estava sendo vendida por 5.139 dólares (R$ 16.300) às 10h30 GMT (07h30, horário de Brasília), superando o recorde anterior de 5.013,91 dólares (R$ 15.900), registrado em 2 de setembro.

Esse aumento do preço comprova o crescente interesse dos investidores que parecem ter deixado para trás as notícias negativas procedentes dos reguladores monetários de alguns países, declarou a rede NBC. Por exemplo, em setembro, a mídia informou que a China pretende proibir a venda de bitcoins e de outras criptomoedas nas bolsas nacionais. Em 15 de setembro, o preço do bitcoin atingiu seu pior valor – 3.100 dólares (R$ 9.833).

Atualmente, o bitcoin está em alta. A capitalização da criptomoeda chegou a 85,5 bilhões de dólares (R$ 270 bilhões).

O Bitcoin é a primeira moeda digital, criada em 2008. Embora hoje haja mais de mil criptomoedas, o bitcoin permanece sendo a criptomoeda mais usada no mundo.

