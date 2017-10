CVM acusa 40 pessoas por irregularidade em contas da Petrobras

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) acusa 40 administradores e ex-gestores da Petrobras de burlar normas contábeis brasileiras, na reavaliação do valor de ativos como as refinarias Abreu e Lima (Rnest) e o Complexo Petroquímico do Rio (Comperj). A lista de acusados inclui nomes dos ex-presidentes Aldemir Bendine, Graça Foster e José Sérgio Gabrielli, além do diretor financeiro da estatal Ivan Monteiro.

O detalhes em torno da suspeita ainda não são públicos. Para a CVM, os gestores teriam falhado no "dever de diligência", pelo qual os administradores devem zelar pela saúde financeira da empresa. Falhas contábeis, então, poderiam ter levado a estatal a divulgar informações ao mercado que não correspondiam a sua real situação financeira.

Além dos diretores, todos os conselheiros das gestões que estão sob a mira da CVM se tornam alvo da apuração, já que são responsáveis pela elaboração das contas e pela fiscalização delas, respectivamente.

De acordo informações do Estadão, também figuram no processo aberto pela CVM os nomes do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, da ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior, do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e dos empresários Jorge Gerdau e Josué Gomes da Silva.