Bolsa fecha em queda na véspera do feriado

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quarta-feira (11), com investidores cautelosos após nova máxima de fechamento na véspera e de olho no cenário político antes do feriado.

O Ibovespa fechou em queda de 0,35%, a 76.624 pontos.

Às 10h07, o Ibovespa tinha queda de 0,32%, aos 76.654 pontos.

Às 10h39, o índice registrava baixa de 0,37%, aos 76.610 pontos. Os papéis ordinários da Vale tinham queda de 1,1%, e as ações preferenciais da Petrobras, alta de 0,2%.

Às 15h47, o índice ainda tinha baixa, de 0,56%, aos 76.458 pontos.

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 1,55%, aos 76.897 pontos.

O dólar fechou em queda ante o real nesta quarta-feira, com os investidores de olho no cenário externo à espera pela ata do Federal Reserve, banco central norte-americano.

A moeda fechou com queda de 0,23%, a R$ 3,1726.

O mercado segue apostando em uma alta de juros nos Estados Unidos ainda este ano pelo Fed. Com novo ajuste, recursos hoje aplicados em outras praças, como a brasileira, podem ser atraídos aos EUA.

No cenário externo, o dólar caía ante uma cesta de moedas e ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos chileno e mexicano.

O mercado também digere declarações do presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que vai devolver medidas provisórias enviadas pelo governo nas quais não estejam caracterizadas sua urgência e relevância.

Às 10h44, o dólar recuava 0,53%, a R$ 3,1629. Às 15h53, a moeda tinha queda de 0,44%, a R$ 3,1660.

Nesta terça, o dólar teve queda de 0,06%, vendida a R$ 3.1838.