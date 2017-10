Petróleo fecha em alta impulsionado por extensão de acordo da Opep

Os barris de petróleo em Londres e Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira (9), impulsionados por versões que apontam para uma possível extensão do acordo atual para cortar a produção mundial.

O barril de WTI fechou em alta de 2,95%, cotado a US$ 49,58. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou em alta de 55,74% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 55,52.

Os sinais que indicam que os países da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e os grandes produtores avaliam novas medidas para fixar os preços.

O atual pacto para congelar a produção conjunta da Opep termina no primeiro trimestre de 2018, embora na próxima reunião do cartel, em novembro, exista a possibilidade de estendê-lo de novo.

Às 10h10, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,16%, a US$ 55,53. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,39%, a US$ 49,48.

Às 14h18, o petróleo do Mar do Norte avançava 0,47%, a US$ 55,88, enquanto o crude do Texas registrava valorização de 0,71%, a US$ 49,64.

Os relatórios da API e do Departamento de Energia norte-americano serão divulgados na quarta e na quinta, respectivamente, um dia após o usual, devido ao feriado de Columbus Day (ou Dia de Colombo, em celebração ao Descobrimento da América) desta segunda.

Já os relatórios mensais da Opep e da AIE serão divulgados na quarta e na quinta, respectivamente.

Nas últimas semanas, a commodity registrou forte valorização, na expectativa de um reequilíbrio do mercado com a possibilidade de extensão do acordo de corte na produção pela Opep.