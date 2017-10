'Financial Times': Wolfgang Schäuble alerta para nova crise financeira global

Em entrevista ao Financial Times publicada nesta segunda-feira (9), Wolfgang Schäuble advertiu que os crescentes níveis de dívida mundiais e o aumento da liquidez nos mercados representam um grande risco para a economia mundial.

FT diz que em uma aparente crítica à política de Mario Draghi e ao seu programa de estímulos monetários conhecido por quantitative easing, Schäuble, alerta que a consequência desse programa pode ser uma nova crise financeira.

Na entrevista ao Financial Times, o ministro alemão que é um defensor ferrenho do euro, e que liderou uma das maiores economias do mundo nos últimos oito anos, disse que havia o perigo de se formarem “novas bolhas” devido aos triliões de dólares que os bancos centrais bombearam nos mercados (quantitative easing).

De acordo com FT, Schäuble também alerta para outros riscos que ameaçam a estabilidade na zona do euro, em particular os que estão nos balanços dos bancos. O ministro alemão diz que alguns bancos estão sobrecarregados com o legado pós-crise de créditos improdutivos.

O Ministro das Finanças alemão é um forte defensor da retidão fiscal, tal como aconteceu em Portugal com o ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar. Schäuble liderou a resposta política da Europa à crise da dívida da zona do euro e foi vilipendiado em países como a Grécia, por ser considerado o “arquiteto da austeridade”.

Já não é a primeira vez que Schäuble critica a política do BCE, lembra o Financial Times. Em janeiro o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, solicitou que o BCE mudasse sua política monetária. Draghi respondeu dizendo que “as taxas de juro baixas são necessárias agora para termos taxas altas no futuro. A recuperação da zona euro é do interesse de todos, incluindo da Alemanha”.

O presidente do BCE tem justificado a manutenção das taxas de juros e de não começar a reduzir o programa de compra de dívida soberana do banco central da zona euro, com a vontade de que a recuperação do valor da inflação, se aproxime sustentadamente dos 2% .

"O Reino Unido sempre se divertiu com o capitalismo da Renânia", disse ele, contrastando o modelo de mercado social liderado pelo consenso da Alemanha com os mercados livres anglo-americanos e a desregulamentação. "[Mas] vimos que as ferramentas da economia de mercado social foram mais eficazes para lidar com a crise [financeira]?". "." Nos lugares onde a crise surgiu ".

Schäuble elogiou as "iniciativas vigorosas" de Emmanuel Macron para reformar a UE, sem abordar diretamente as propostas do presidente francês para a reforma da zona do euro. Ele disse apenas que a principal tarefa que enfrentava a área da moeda única era "reduzir os riscos, que ainda são muito elevados", pensa nos balanços bancários em muitos Estados membros da UE ".

"Temos de garantir que seremos suficientemente resistentes para enfrentar uma nova crise econômica", acrescentou. "Nós não teremos sempre tempos econômicos tão positivos quanto agora".

>> Financial Times