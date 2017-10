Bolsa fecha em queda e dólar sobe nesta segunda-feira, dia de feriado nos EUA

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta segunda-feira (9), com o noticiário mais tranquilo sugerindo movimento de ajuste.

O Ibovespa fechou com queda de 0,69%, a 75.529 pontos.

Parte do mercado norte-americano está fechado devido ao feriado de Columbus Day (ou Dia de Colombo, em celebração ao Descobrimento da América), o que fez reduzir a liquidez.

As ações da Sabesp registraram uma das maiores alta do pregão, com valorização em torno de 3,5%, após receber autorização para reajuste tarifário. Outras ações fortes, entretanto, registraram queda. As ações preferenciais da Petrobras tinham queda 0,2%, e os papéis ordinários da Vale sofriam uma desvalorização de 1,5% pela manhã.

Às 10h55, o Ibovespa tinha queda de 0,74%, aos 75.488 pontos.

Às 14h21, o índice registrava recuo de 0,68%, aos 75.538 pontos.

Na sexta-feira, o índice fechou em queda de 0,73%, aos 76.054 pontos.

O dólar fechou em alta pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira (9), acompanhando a trajetória das moedas emergentes no exterior.

O volume de negócios nesta sessão foi menor em razão do feriado de Columbus Day nos Estados Unidos, que fechou parte dos mercados norte-americanos.

O dólar fechou com alta de 0,86%, a R$ 3,1859 na venda.

Os mercado espera que a autoridade monetária elevará os juros mais uma vez neste ano, o que pode atrair recursos aplicados hoje em outros mercados, como o brasileiro.

No cenário externo, o dólar tinha leve baixa ante uma cesta de moedas, mas subia ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e o peso mexicano.

Depois de os EUA terem reduzido serviços de concessão de vistos na Turquia, a moeda norte-americana registrou forte valorização ante a lira turca.

Investidores seguem monitorando o cenário político brasileiro.

Às 10h59, o dólar avançava 0,53%, a R$ 3,1723.

Às 14h24, a moeda registrava alta de 0,89%, a R$ 3,1839.

A moeda terminou a sessão em valorização de 0,19%, vendida a R$ 3,1586.