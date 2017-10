'Bloomberg': Dívida de emergentes será aposta mais lucrativa em cinco anos, diz gestor

Matéria publicada nesta segunda-feira (9) pela Bloomberg fala que de acordo com um dos principais investidores do setor, a dívida das nações em desenvolvimento serão uma das apostas mais lucrativas nos próximos três a cinco anos, à medida que o crescimento se acelere da Indonésia para o Brasil.

Chia Liang Lian, chefe da Divisão de dívidas do mercado emergente da Western Asset Management, vê a oportunidade de conquistar ativos baratos de países de alto rendimento, já que os déficits de conta corrente diminuíram. O Western Fund Asset SMASh Series EC Fund que ele ajuda a gerenciar atingiu 99% dos pares este ano e 98% nos últimos cinco anos.

"Os mercados emergentes estão bem posicionados", disse Lian em uma entrevista de Pasadena, Califórnia. "De tempos em tempos, esta classe de ativos é vulnerável. Mas, ao longo de três a cinco anos, pensamos que os motores de crescimento global serão bons para os EM".

"O pior já passou", agora que os investidores aceitaram os crescentes custos de empréstimos no mundo desenvolvido, as tensões geopolíticas na Europa diminuíram e os preços do petróleo se estabilizaram.

A Indonésia tem "uma das melhores administrações" e um "tremendo" potencial trabalhista. "Estamos apenas vendo o início de uma história de médio prazo muito positiva, que poderia levar o país a uma classificação ainda maior".

A Argentina é uma "história de reavaliação" após 15 anos de desafios. Ainda assim, a situação pode piorar antes de melhorar.

O Brasil "passou por uma prova de fogo seguindo a crise mundial com desafios de petróleo e políticos relacionados a um caso de corrupção abrangente.

O declínio das preocupações geopolíticas e os preços estáveis ​​do petróleo tornam a Ucrânia e o Equador mais atraentes.

