Petróleo recua com realização de lucros, de olho em tempestade tropical

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram alta nesta sexta-feira (6), enquanto investidores realizam lucros. O mercado também calcula possíveis efeitos da tempestade tropical Nate na infraestrutura petrolífera da costa do Golfo dos Estados Unidos. Um fechamento das refinarias, por exemplo, pode vir a ser negativo para os preços do petróleo.

Às 10h47, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 2,04%, a US$ 55,84. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 2,80%, a US$ 49,37.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quarta-feira (4) que o pacto da Opep e outros países como o do mandatário poderia ser estendido até o final de 2018, em vez de terminar em março. Nas últimas semanas, a commodity registrou forte valorização, na expectativa de um reequilíbrio do mercado com a possibilidade de extensão do acordo de corte na produção pela Opep, que firmaram um pacto em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018. A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena.