Petróleo fecha em queda nesta sexta

O petróleo fechou em baixa nesta sexta-feira (6), após a notícia de que duas plataformas deixaram de operar nos EUA na última semana.

O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou em forte baixa de 2,95%, cotado a US$ 49,29. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou em baixa de 2,47% no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 55,52.

A queda desta sexta ocorreu deixando 748 plataformas em atividade, um número, porém, muito superior às 428 que faziam trabalhos de extração na mesma época do ano passado.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em novembro caíram US$ 0,05, para US$ 1,56 o galão, enquanto os de gás natural para entrega no mesmo mês caíram US$ 0,06, até US$ 2,86 por cada mil pés cúbicos.

A tempestade tropical Nate, que pode se tornar em furacão e atingir a região do Golfo do México, onde ficam boa parte das plataformas, também entrou no radar dos investidores. A passagem do Harvey no final de agosto provocou a paralisação de diversas refinarias na costa do Texas, reduzindo a demanda pela commodities.

O preço caiu apesar das expectativas quanto Arábia Saudita e Rússia contemplarem a possibilidade de estender as limitações no nível de produção até o fim de 2018.

O atual pacto firmado entre os países da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros grandes produtores para interromper as extrações vai até março do ano que vem.