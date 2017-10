Bolsa fecha em baixa e dólar sobe

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta sexta-feira (6), enquanto o mercado volta a colocar atenção no cenário político do país, já de olho na eleição de 2018, apesar de ainda seguir confiante em uma agenda de reformas.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,73%, aos 76.054,72 pontos.

Às 11h20, o Ibovespa tinha queda de 0,97%, aos 75.875 pontos. As ações preferenciais da Petrobras tinham queda 1,7%, e as ordinárias da Vale tinham queda de 1,1%.

Na véspera, o índice fechou em alta de 0,03%, a 76.617 pontos, após alcançar os 78.024 pontos ao longo do dia.

A sessão também foi marcada pela queda nas ações de siderúrgicas, depois que a União Europeia decidiu taxar o aço do Brasil e de outros países.

O dólar fechou com leve alta nesta sexta-feira, em sintonia com o comportamento das moedas emergentes no exterior.

O dólar fechou com alta de 0,20%, a R$ 3,1586 na venda.

Às 11h41, o dólar avançava 0,41%, a R$ 3,1669.

O dólar também operava em alta ante divisas de emergentes, como o rand sul-africano, o peso chileno e a lira turca. No entanto, durante a tarde, o dólar passou a cair ante a cesta de moedas após a notícia de que a Coreia do Norte está preparando um teste com míssil de longo alcance.

No cenário político doméstico, os investidores seguem monitorando o andamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.