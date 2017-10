'Project Syndicate': Reforma ameaça engolir economia dos EUA, diz Prêmio Nobel 

Texto de autoria de Joseph E. Stiglitz*, prêmio do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 200, publicado nesta quinta-feira (5) pelo noticiário project Syndicate critica fortemente a administração de Donald Trump, presidente dos EUA.

"Não tendo conseguido "revogar e substituir" o Ato de Assistência Econômica 2010 ("Obamacare"), a administração do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a maioria republicana do Congresso passaram para a reforma tributária. Oito meses depois de assumir o cargo, a administração só conseguiu oferecer um esboço do que tem em mente. Mas o que sabemos é suficiente para sentir um profundo senso de alarme".

"A política fiscal deve refletir os valores de um país e resolver seus problemas. E hoje, os Estados Unidos - e em grande parte do mundo - enfrentam quatro problemas centrais: aumento da desigualdade de renda, crescente insegurança no emprego, mudanças climáticas e crescimento anêmico da produtividade. A América enfrenta, além disso, a necessidade de reconstruir sua infra-estrutura decadente e fortalecer seu sistema de educação primária e secundária com baixo desempenho".

"Mas o que Trump e os republicanos estão oferecendo em resposta a esses desafios é um plano de imposto que oferece a maior parte dos benefícios não para a classe média - uma grande proporção dos quais pode realmente pagar mais impostos -, mas para os milionários e bilionários da América. Se a desigualdade já era um problema, a promulgação da reforma tributária proposta pelos republicanos tornaria muito pior".

"As empresas estarão entre os grandes beneficiários, um viés justificado com base em que isso estimulará a economia. Mas os republicanos, de todas as pessoas, devem entender que os incentivos são importantes: seria muito melhor reduzir impostos para as empresas que investem na América e criar empregos e aumentar os impostos para aqueles que não o fazem".

"Afinal, não é como se as grandes corporações da América tivessem fome de dinheiro; eles estão sentados em trilhões de dólares. E a falta de investimento não é porque os lucros, antes ou depois de impostos, são muito baixos; Os lucros corporativos pós-impostos como parte do PIB quase triplicaram nos últimos 30 anos".

"Na verdade, com o investimento incremental financiado em grande parte pela dívida e os pagamentos de juros são dedutíveis, o imposto sobre as empresas reduz o custo do capital e o retorno ao investimento de forma proporcional. Assim, nem a teoria nem a evidência sugerem que a oferta de imposto corporativo proposta pelos republicanos aumentará o investimento ou o emprego".

"Os republicanos também sonham com um sistema de impostos territoriais, pelo qual corporações americanas são tributadas apenas sobre os rendimentos que geram nos EUA. Mas isso só reduziria as receitas e incentivaria as empresas americanas a mudar a produção para jurisdições de baixa tributação. Uma corrida para o fundo na tributação das empresas pode ser evitada apenas impondo uma taxa mínima a qualquer corporação que se envolva em negócios nos EUA".

"Os estados e municípios da América são responsáveis ​​pela educação e por uma grande parte do sistema de saúde e bem-estar do país. E os impostos sobre o rendimento do estado são a melhor maneira de introduzir um mínimo de progressividade a nível subnacional: os estados sem imposto de renda geralmente dependem de impostos de vendas regressivos, que impõem um fardo pesado aos pobres e às pessoas que trabalham. Portanto, talvez não seja surpresa que a administração Trump, composta por plutocratas indiferentes à desigualdade, queira eliminar a dedutibilidade dos impostos sobre o rendimento estadual da tributação federal, encorajando os estados a se mudarem para os impostos sobre vendas".

"Enquanto candidato, Trump criticou o crescimento da dívida nacional dos EUA, e no entanto agora propõe cortes de impostos que somariam trilhões de dívidas nos próximos dez anos - e não o "único" US $ 1,5 trilhão que os republicanos afirmam que seria adicionado, graças a algum milagre de crescimento que leva a mais receitas tributárias. No entanto, a principal lição da economia do lado da oferta "Voodoo" de Ronald Reagan não mudou: cortes de impostos como esses não levam a um crescimento mais rápido, mas apenas a menores receitas".

"Trump assumiu o cargo prometendo "drenar o pântano" em Washington, DC. Em vez disso, o pântano cresceu mais e mais fundo. Com a reforma tributária proposta pelos republicanos, ameaça engolir a economia dos EUA", finaliza.

*Joseph E. Stiglitz, prêmio do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2001 e recebeu Medalha John Bates Clark em 1979. Ele é Professor da Universidade de Columbia, Co-Presidente do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Medição de Desempenho Econômico e Social Progresso na OCDE e Economista-Chefe do Instituto Roosevelt. Joseph é ex vice-presidente sênior e economista-chefe do Banco Mundial e presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente dos Estados Unidos sob a gestão de Bill Clinton, em 2000, quando fundou a Iniciativa para o Diálogo de Políticas, um grupo de reflexão sobre desenvolvimento internacional com base na Universidade de Columbia. Seu livro mais recente é The Euro: como uma moeda comum ameaça o futuro da Europa.

>> Project Syndicate