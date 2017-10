'NYT': Grupo francês mira ativos de geração e transmissão da Eletrobras 

Matéria publicada nesta quinta-feira (5) pelo jornal norte-americano The New York Times conta que o grupo francês Engie segue em busca de oportunidades de expansão no Brasil, e entre os ativos no radar da companhia estão participações em usinas eólicas e linhas de transmissão que a estatal federal Eletrobras pretende vender.

Segundo a reportagem a Engie também tem acompanhado de perto os desinvestimentos da Petrobras, com interesse em avaliar termelétricas, gasodutos e terminais de gás natural da estatal à medida que estes forem colocados no mercado, segundo o executivo.

Times afirma que nesta semana, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., disse que a estatal quer ao menos começar ainda em 2017 a venda de fatias em parques eólicos e linhas de transmissão nos quais a companhia é minoritária -ativos conhecidos no mercado como Sociedades de Propósito Específico, com sócios privados.

NYT: grupo francês Engie segue em busca de oportunidades de expansão no Brasil

De acordo com o noticiário este interesse vem em um momento em que a Engie busca focar os investimentos em negócios de geração limpa, enquanto a controlada local Engie Brasil Energia avança com seus negócios também para outros segmentos do setor elétrico, como a transmissão e projetos solares de pequeno porte.

A estratégia, no entanto, não descarta ativos de gás natural, visto pela companhia como essencial para ajudar os países a lidar com a variação na produção de usinas eólicas e solares, cuja geração está associada às condições climáticas do momento, finaliza.

>> The New York Times