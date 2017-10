Petróleo fecha em baixa com queda nas reservas norte-americanas

O petróleo fechou em queda nesta quarta-feira (4), após notícias de que as reservas de petróleo dos EUA tiveram uma redução de barris na última semana.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou em baixa de 0,50%, cotado a US$ 55,70. O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou em baixa de 0,87%, cotado a US$ 49,98.

O Departamento de Energia dos EUA informou nesta quarta que as reservas de petróleo caíram em 6 milhões de barris na última semana, um número superior à queda de 1,5 milhão previstas pelos analistas.

As reservas americanas de gasolina, por outro lado, cresceram em 1,6 milhão de barris no mesmo período. Já o diesel e o gasóleo para calefação caíram em 2,6 milhões de barris.

Às 11h01, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,25%, a US$ 55,86. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,30%, a US$ 50,27.

Às 11h38, oito minutos após a divulgação dos dados, o petróleo do Mar do Norte já registrava alta de 0,11%, a US$ 56,06, e o crude do Texas tinha alta de 0,34%, a US$ 50,59.

Dados divulgados na sexta-feira (29) mostraram alta no número de plataformas de petróleo ativas nos Estados Unidos pela primeira vez em sete semanas. Já o Iraque anunciou alta em suas exportações de setembro.

Nas últimas semanas, a commodity vinha em forte valorização, na expectativa de um reequilíbrio do mercado com a possibilidade de extensão do acordo de corte na produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que firmaram um pacto em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.

A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena.