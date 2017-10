Ibovespa registra alta nesta quarta-feira, acima dos 76 mil pontos

O principal índice da bolsa brasileira tem ligeira alta nesta quarta-feira (3), após a alta superior a 3% da véspera, voltando a ficar acima dos 76 mil pontos.

Às 11h30, o Ibovespa tinha alta de 0,19%, aos 76.908 pontos. As ações preferenciais da Petrobras tinham queda de 0,3%, e as ordinárias da Vale tinham alta de 0,3%.

Na véspera, o índice teve alta de 3,23%, aos 76.762 pontos, superando o recorde registrado no dia 20 de setembro, quando o índice ficou em 76.004 pontos.

A moeda norte-americana volta a registrar queda em relação ao real, sob o efeito do cenário político interno, enquanto o mercado acompanha o cenário político doméstico, com aprovação do Refis sem o ponto de polêmica e com a emissão e recompra do Tesouro, e ainda com a possibilidade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) tomar alguma decisão inesperada.

Às 11h40, o dólar recuava 0,40%, a R$ 3,1303.

Nesta terça-feira, a moeda norte-americana caiu 0,29%, a R$ 3,1461 na venda.