'Financial Times': Política e economia caminham juntas a nível mundial

Matéria publicada nesta quarta-feira (4) pelo Financial Times analisa a diferença de percepção entre os formuladores de políticas no Federal Reserve e os mercados, que jamais foi tão grande.

De acordo com o texto, funcionários do Fed estão prevendo que as taxas terão que subir antes do final do ano e que haverá mais três aumentos de taxas no próximo ano, enquanto os mercados estão aguardando apenas um aumento de taxa única entre o final e o final de 2018. Quem está certo? Nos mercados globais, há uma grande euforia sobre essa questão.

Times aponta que é inegável que o Fed tem sido verdadeiro em relação às taxas de crescimento neste ano, ao contrário de 2015 e 2016, quando a retórica não foi acompanhada de ação proporcional. E em seus comentários recentes, a presidente do Fed, Janet Yellen, enfatizou os perigos de mudar gradualmente seus planos, apesar da inflação estar abaixo do objetivo de 2% acordado pelo Comitê Federal de Mercado Aberto.

Ela também parece confiante de que os mercados não terão dificuldade em absorver US $ 10 bilhões por mês de títulos do Tesouro e da agência, já que o Fed reduz seu balanço de US $ 4,5 milhões no início deste mês, acrescenta.

FT: credibilidade do banco central foi gravemente prejudicada pela grande crise financeira

"Isso é audaz, dada a natureza sem precedentes do exercício e o fato de que o ajuste do mercado não se limitará ao portfólio do Fed. Durante o período de gestores de fundos de flexibilização quantitativa em todo o mundo se adaptou suas carteiras para ter em conta as compras oficiais. Agora, reafetará os ativos das economias que tiveram grandes programas de compra de QE", afirma FT.

No mínimo, a diferença de percepção nos diz que a margem para perturbar o mercado é considerável, especialmente quando os níveis da dívida corporativa estão atingindo novos aumentos nos EUA. No entanto, os julgamentos sobre o destino do Fed a partir daqui são complicados pela eventual saída de Yellen em fevereiro e as lacunas que já existem no conselho do Fed. A realidade da política monetária independente é que a independência é sempre qualificada, analisa o diário econômico.

Se os falcões do banco central estão certos de que o mundo está prestes a se tornar um lugar mais inflacionário, surgem questões interessantes em relação à política de remover o punch bowl quando o aquecimento está acelerando. Chegou o heroísmo por parte de Paul Volcker para transformar a maré inflacionária durante seu mandato no Fed de 1979 a 1987. Mas o banco central independente não poderia ter desfrutado de um ambiente operacional mais benigno do que no período de globalização desinflacionária que se seguiu, aponta.

"Hoje, o plano de fundo é menos útil. A credibilidade do banco central foi gravemente prejudicada pela grande crise financeira. As implicações distributivas da resposta dos banqueiros centrais à crise através de seus programas de compras de ativos emprestaram força aos políticos populistas que observam que o banco central não convencional gerou grandes ganhos de capital para a elite rica em ativos, enquanto fazia menos para pessoas comuns".

Ao mesmo tempo, a acumulação de dívidas significa que os mutuários são refém de picos potenciais de taxa de juros à medida que as políticas se normalizam. O risco é que os banqueiros centrais se encontrem divididos entre os aumentos de taxas politicamente impopulares e financeiramente desestabilizadoras que podem ser necessários para reduzir a inflação e a abordagem mais quieta que seria necessária para preservar a independência que eles possuíam. O segundo resultado, de fato, levará a um novo mundo de desvalorização quantitativa perpétua.

>> Financial Times