Cartão BNDES passa a financiar serviços de pós-produção audiovisual

Os serviços de pós-produção de conteúdo audiovisual poderão ser financiados com o cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A medida foi anunciada hoje (4) pelo banco e permitirá que empresas que têm o cartão possam usar o crédito pré-aprovado para a compra de serviços como gravação de voz, criação e produção de trilha sonora, pós-produção de áudio e criação de efeitos visuais.

Os fornecedores desses serviços podem se credenciar no site do Cartão BNDES.

De acordo com o BNDES, o crédito para serviços de dublagem, por exemplo, pode elevar a exportação de conteúdos brasileiros, principalmente do segmento de animação.

No setor cultural, o Cartão BNDES já financia serviços de impressão e editoração de livros; aquisição de papel destinado à produção de livros; mobiliário e equipamentos audiovisuais.

De janeiro a agosto deste ano, os desembolsos do Cartão BNDES somaram R$ 1,872 bilhão, com 137.230 operações aprovadas. Em 2016, foram realizadas 422 mil operações, totalizando R$ 5,6 bilhões em financiamentos. Desde a sua criação, em 2003, foram habilitados até o ano passado 719 mil cartões, com R$ 58 bilhões em crédito pré-aprovado.