Bolsa e dólar fecham em queda nesta quarta-feira 

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em queda nesta quarta-feira (4), com perdas nos setores de Finanças, Utilidade pública e Telecomunicações, levando as ações a uma baixa.

O Ibovespa fechou com queda de 0,22%, a 76.591 pontos.

Na ponta positiva, o melhor desempenho da sessão foi da Natura Cosmeticos, que subiram 4,19%. As ações da Usiminas Usinas Siderurgicas de Minas Gerais adicionaram 4,16%, e as da Fibria Celulose avançaram 3,46%.

Na ponta negativa, o pior desempenho ficou com as ações da Cemig, que caiu 2,49%. Já a Petrobras recuou 2,00% nas preferenciais e 1,98% nas ordinárias.

Às 11h30, o Ibovespa tinha alta de 0,19%, aos 76.908 pontos. As ações preferenciais da Petrobras tinham queda de 0,3%, e as ordinárias da Vale tinham alta de 0,3%.

Na véspera, o índice teve alta de 3,23%, aos 76.762 pontos, superando o recorde registrado no dia 20 de setembro, quando o índice ficou em 76.004 pontos.

O dólar fechou novamente em baixa, marcando a quinta sessão consecutiva em queda nesta quarta-feira (4), em linha com o cenário externo, e de olho nas notícias sobre o banco central norte-americano, o Federal Reserve.

O dólar fechou com queda de 0,47%, a R$ 3,1314 na venda.

No cenário externo, o dólar recuava frente a uma cesta de moedas, depois da notícia de que o diretor do Fed Jerome Powell seria preferido, em vez do ex-diretor Kevin Warsh, pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, para assumir o Fed. Um candidato menos conservador pode não elevar tanto os juros nos Estados Unidos este ano.

O mercado também acompanha o cenário político doméstico, com aprovação do Refis sem o ponto de polêmica e com a emissão e recompra do Tesouro.

Às 11h40, o dólar recuava 0,40%, a R$ 3,1303.

Nesta terça-feira, a moeda norte-americana caiu 0,29%, a R$ 3,1461 na venda.