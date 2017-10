'El Cronista': Os motivos do crescente déficit comercial entre Brasil e Argentina

Matéria publicada nesta terça-feira (3) pelo jornal argentino El Cronista afirma que de acordo com a informação oficial disponível, os dados de comércio bilateral de setembro mostraram novamente um forte aumento nas importações argentinas do Brasil e, pelo contrário, uma "dinâmica fraca" das exportações argentinas para o país vizinho.

Cronista afirma que o documento destaca que "Enquanto as importações cresceram 25,9%, as exportações avançaram 4,6%".

Exportações argentinas para o Brasil totalizaram US $ 825 milhões, um aumento de 4,6% ano-a-ano

Esta situação não fez mais do que consolidar um déficit bilateral recorde, "acima de US $ 7 bilhões" de acordo com as projeções para 2017. Isso decorre do fato de que o saldo negativo para a Argentina no comércio bilateral era de US$ 606 milhões no mês passado, um aumento de 74% comparado ao último ano. O déficit acumulado foi de US $ -5.892 milhões entre janeiro e setembro de 2017, 74,9% superior ao registrado em igual período de 2016.

Por que isso acontece? De acordo com Abeceb, a explicação reside "nas diferentes etapas nas quais as economias estão localizadas no caminho da recuperação". Os indicadores de atividade na Argentina "mostram uma melhoria mais consolidada, com um impulso significativo no lado do investimento (o que se reflete na importação de bens de capital)". No Brasil, no entanto, o aumento da atividade "não está correlacionado ao espaço de gastos de famílias e empresas, o que significa que a recuperação se traduz principalmente no crescimento das exportações líquidas, com um investimento ainda não tendo alcançado decolagem".

Neste contexto, as exportações argentinas para o Brasil totalizaram US $ 825 milhões, um aumento de 4,6% ano-a-ano e acumulado US $ 6.948 milhões no ano, um aumento de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do aumento moderado no ano, as exportações para o país vizinho permanecem 12% abaixo de 2015 e quase 50% abaixo do nível recorde registrado em 2013.

Por outro lado, as importações argentinas do Brasil atingiram US $ 1.435 milhões, um aumento de 25,9% em relação ao mesmo mês de 2016. Os ativos responsáveis ​​por este forte aumento continuam em linha com os meses anteriores, com um aumento liderado por compras de veículos motorizados.

>> El Cronista