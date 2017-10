'El Cronista': Com disputa agrícola em foco, Mercosul e UE se movem para livre comércio

Matéria publicada nesta terça-feira (3) pelo jornal argentino El Cronista conta que o Mercosul e a União Européia iniciaram uma nova rodada de discussões em Brasília para tentar avançar o acordo de livre comércio entre os dois blocos, com a disputa sobre o capítulo agrícola no cerne da questão.

As deliberações, são entregues em sigilo e com hermetismo total por parte dos representantes das nações que integram os dois blocos, segundo a reportagem.

O acordo de comércio livre UE-Mercosul foi negociado há quase duas décadas e, embora busque chegar a um princípio de acordo antes do final do ano, e o problema agrícola é aquele que implica a maioria das diferenças entre um e outro, especialmente no que diz respeito a uma quota extra para a carne bovina da América do Sul, informa o Cronista.

O Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, com seus parceiros Chile e Bolívia) exige que o antigo continente abra seus mercados para a entrada de produtos agrícolas. Estes incluem carne gelada e congelada por 380 mil toneladas por ano fora do chamado contingente Hilton, bem como cotas para bioetanol e biocombustíveis, acrescenta o diário.

Segundo as agências internacionais, a União Européia realizou uma reunião de países membros no final da semana passada em que foi acordado oferecer 70 mil toneladas de cortes gelados e congelados, de modo que as reivindicações estão longe de se aproximar.

De Brasília, o presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul (FAIM), Jorge Riani, explicou à agência de NA que a intenção é trazer as posições "tanto quanto possível", uma vez que houve avanços nas rodadas de negociação anteriores.

De acordo com algumas fontes, esse valor representa pouco mais de 3% do mercado europeu da carne e a intenção do bloco sul-americano é conseguir que a Europa conceda um piso de 100 mil toneladas por ano de carne bovina. No entanto, existem pelo menos 11 países do antigo continente que rejeitam firmemente qualquer expansão de mercado para produtos de carne do Mercosul.

A Áustria, a Bélgica, a França, a Hungria, a Irlanda, a Lituânia, o Luxemburgo, a Polônia, a Romênia, a Eslováquia e a Eslovênia rejeitaram por muitos anos a possibilidade de expandir as importações de carne de bovino da América do Sul, pois seria prejudicial para os produtores.

Riani sublinhou que Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai decidiram enfrentar a rodada com a UE com uma unidade de critério pré-estabelecido entre os governos e as associações rurais de cada país. Assim, o volume de toneladas de carne a exportar para a UE que são obtidas pelo bloco, definirá mais tarde entre os países do Mercosul as percentagens que corresponderão a cada um.

"Estamos trabalhando as entidades rurais dos quatro países em plena harmonia e convencido de que o Mercosul tem que trabalhar, focado nas negociações comerciais porque se tornou muito politizado", disse o representante das associações de produtores.

