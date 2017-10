Bolsa fecha em forte alta e dólar cai

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo fechou em forte alta nesta terça-feira (3), com ajuda das ações da Petrobras. Em entrevista na TV nesta segunda-feira, o ministro de Minas e Energia do governo de Michel Temer, Fernando Coelho Filho, declarou que uma eventual privatização da petroleira pode "acontecer" no futuro.

O Ibovespa fechou com alta de 3,23%, aos 76.762 pontos.

Às 11h30, o Ibovespa tinha alta de 1,38%, aos 75.388 pontos. As ações preferenciais da Petrobras tinham alta de 2%.

Na véspera, o índice fechou com alta de 0,09%, aos 74.359 pontos.

O dólar, por sua vez, terminou a sessão desta terça-feira (3) em queda, com fluxo de ingresso de recursos influenciando a trajetória.

O dólar fechou com queda de 0,29%, a R$ 3,1461 na venda.

Às 11h40, o dólar recuava 0,15%, a R$ 3,1494.

Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana caiu 0,39%, a R$ 3,1552 na venda.

No cenário externo, a moeda norte-americana cedeu ante divisas como o peso chileno, mas seguia em alta ante o rand sul-africano e a lira turca.

No cenário político interno, o mercado acompanha a questão da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.