Petróleo fecha em queda nesta segunda

O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (2), diante de dados que indicam o não cumprimento dos limites de produção estipulados pelos países da Opep.

O barril do WTI fechou em baixa de 2,11%, cotado a US$ 50,58. Em outra parte da ICE, o Petróleo Brent registrou perdas 1,30% para negociação a US$ 56,05 por barril.

Às 10h56, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 2,01%, a US$ 55,65. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 2,65%, a US$ 50,30.

Às 16h34, o barril de Brent tinha queda de 1,23%, a US$ 56,09. No mesmo horário, o barril de WTI tinha queda de 2,15%, a US$ 50,56.

Na última sexta-feira foi anunciada, um aumento do número de plataformas de petróleo ativas nos Estados Unidos para 750, muito acima das 425 que operavam no mesmo período do ano passado.

Por sua vez, os contratos de gasolina para entrega em novembro caíram US$ 0,03, para US$ 1,55 o galão, enquanto os de gás natural para entrega no mesmo mês desceram US$ 0,09, até US$ 2,92 por cada mil pés cúbicos.

Já o Iraque anunciou alta em suas exportações de setembro.

Nas últimas semanas, a commodity vinha em forte valorização, na expectativa de um reequilíbrio do mercado com a possibilidade de extensão do acordo de corte na produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que firmaram um pacto em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.

A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena.