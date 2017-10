Bolsa fecha estável e dólar cai nesta segunda-feira

O principal índice da bolsa paulista fechou estável nesta segunda-feira (2), com investidores cautelosos diante do cenário político local, especialmente sobre o avanço de reformas no Congresso. O mercado avalia como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou com alta de 0,09%, a 74.295 pontos.

Às 11h46, o Ibovespa tinha queda de 0,20%, aos 74.440 pontos. As ações ordinárias da Vale avançavam 1%, e as preferenciais da Petrobras recuavam 0,5%.

Às 16h32, o índice tinha alta de 0,02%, a 74.307 pontos.

Na sexta-feira (29), o índice teve alta de 0,99%, a 74.293 pontos.

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (2), com algum fluxo de recursos deixando o cenário externo no segundo plano.

O dólar fechou com queda de 0,39%, a R$ 3,1552 na venda.

Às 11h35, o dólar avançava 0,03%, a R$ 3,1635. Na sexta-feira, caiu 0,48%, a R$ 3,1676.

Às 16h33, a moeda tinha queda de 0,32%, a R$ 3,1527.

No cenário externo, predominava alguma cautela depois da votação pela independência na Catalunha.

O futuro da política monetária dos Estados Unidos também era monitorado pelos investidores. O mercado vem trabalhando com a perspectiva de que o Fed possa elevar novamente os juros neste ano.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção para o mercado de câmbio.