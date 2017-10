Anuário 'Empresas Mais' aponta melhor empresa de capitalização do país 

Um reconhecimento ao trabalho incansável e à solidez de uma empresa que evolui a cada ano. Pela terceira vez consecutiva, a Brasilcap foi considerada a melhor empresa de capitalização do país, conforme o anuário Empresas Mais 2017, publicado na sexta-feira (29) pelo jornal O Estado de São Paulo. Criado com o objetivo de apontar as companhias mais eficientes do Brasil, o ranking avalia o desempenho econômico e as práticas de gestão de aproximadamente 1.500 empresas, de 22 setores econômicos.

Em sua terceira edição, o anuário é publicado em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e a Austin Rating. As empresas foram avaliadas com base em uma metodologia específica do prêmio (Quadrante de Impacto-Estadão), desenvolvida pela FIA para identificar as companhias de maior impacto nos seus setores de atuação.

O resultado coroa o bom desempenho da Brasilcap, que é referência no mercado de capitalização. “Ser considerada a melhor empresa do país no setor representa uma grande conquista para todos nós, executivos, acionistas e colaboradores. Esse reconhecimento é ainda maior quando se trata de um ranking com alta credibilidade. O prêmio valoriza o esforço contínuo da empresa em aprimorar seus produtos e serviços”, afirma o diretor comercial da Brasilcap, Marcos Coltri.

No ano passado, a empresa registrou um faturamento de R$ 5,6 bilhões e o maior lucro líquido da história da companhia: R$ 439,2 milhões. As reservas técnicas atingiram cerca de R$ 10,8 bilhões, com o valor dos ativos totais chegando a R$ 12,3 bilhões. Foi registrado ainda aumento de 23% na base de clientes, fechando o ano com 3,9 milhões de pessoas e 7,7 milhões de títulos ativos. A Brasilcap também bateu recorde de prêmios distribuídos: R$ 277 milhões, contemplando mais de 34 mil títulos.

Este ano, a Brasilcap já obteve outros reconhecimentos de destaque na imprensa. O próprio Estadão apontou a empresa como a melhor do setor de capitalização em seu ranking “Finanças Mais”, divulgado em julho. E o jornal Valor Econômico apontou a companhia como a maior deste segmento, em sua edição especial Valor 1000.