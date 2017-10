Federal Reserve dos EUA poderia fazer estourar tudo, diz economista

O economista russo Valentin Katasonov comentou a possibilidade de maior endurecimento da política monetária dos EUA e as suas consequências para a economia mundial.

A presidente da Reserva Federal (Fed, o banco central norte-americano), Janet Yellen, informou sobre a possibilidade de endurecimento da política monetária.

Janet Yellen disse que elevar as taxas de juro gradualmente é a medida política mais apropriada no quadro de maior incerteza sobre a inflação, reforçando a previsão do banco central norte-americano de mais uma subida da taxa de juro neste ano.

O economista e professor da Universidade de Relações Internacionais de Moscou (MGIMO) Valentin Katasonov comentou ao canal de televisão russo Tsargrad essa possível medida.

"Os EUA me fazem lembrar um avião que decolou e tem uma faixa de aceleração de 500 metros, mas a aterrissagem precisa de um quilômetro, e não há tal faixa. Não sei como é que eles vão descarregar tal 'fardo'. É muito difícil. Se fizerem isso na economia norte-americana, então tudo vai estourar", explicou Katasonov.

Ele acrescentou que a China está tentando se livrar da influência dos EUA, mas faz isso com muito cuidado. Katasonov também lembrou que o gigante asiático já começou operando nos mercados de futuros de petróleo usando moeda chinesa, o que pode ser uma verdadeira revolução.

