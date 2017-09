Petróleo fecha em alta nesta sexta

O petróleo fechou em leve alta nesta sexta-feira (29), devido à instabilidade política gerada pelo referendo de independência realizado na segunda-feira no Curdistão iraquiano.

O barril de WTI fechou em alta de 0,21%, cotado a US$ 51,67. O barril de Brent teve queda de 0,75%, a US$ 56,73.

Às 11h07, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,12%, a US$ 57,09. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,17%, a US$ 51,47.

Além disso, seis plataformas norte-americanas deixaram de operar nesta semana, o total de 750, muito acima das 425 que estavam em atividade nesta época do ano em 2016.

Entretanto, os contratos de gasolina para entrega em outubro caíram US$ 0,03, para US$ 1,61 o galão, enquanto os de gás natural para entrega no mesmo mês perderam US$ 0,01, para US$ 3,01 por cada mil pés cúbicos.

A commodity conquistou nos últimos dias uma alta recorde em meses, motivada pela expectativa de um reequilíbrio do mercado. Na segunda-feira (25), Brent e WTI fecharam com mais de 3% de valorização. O avanço foi alimentado pela possibilidade de extensão do acordo de corte na produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), apesar da reunião da semana passada não ter gerado garantias, e também com a ameaça do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de fechar o oleoduto que transporta 500 mil barris de petróleo por dia no Curdistão, após plebiscito sobre independência na região.

Em reunião da Opep na sexta-feira, produtores decidiram esperar um pouco mais para tomar qualquer ação relacionada ao pacto de corte na produção. Países da organização e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.