Ibovespa registra alta após seis quedas seguidas

O principal índice da bolsa brasileira tem recuperação nesta sexta-feira (28), após seis quedas seguidas, motivadas, principalmente, pela atenção do mercado aos desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer. O mercado avalia como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência.

Às 11h26, o Ibovespa tinha alta de 0,95%, aos 74.268 pontos. As ações da Vale e do Itaú Unibanco tinham destaque, com alta de 0,7% e 1%, respectivamente. Na quinta-feira (28), o índice fechou em queda de 0,31%, aos 73.567 pontos.

A moeda norte-americana registra queda em relação ao real, enquanto o mercado segue de olho no cenário político interno. Às 11h35, o dólar recuava 0,38%, a R$ 3,1703. No dia anterior, fechou com queda de 0,32%, a R$ 3,1828.