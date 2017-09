'The Guardian': Brexiters são ingênuos sobre comércio dos EUA

Matéria publicada nesta quinta-feira (28) pelo The Guardian afirma que a UE e os EUA têm se preocupado com o apoio de seus respectivos fabricantes de aeronaves, Boeing e Airbus, há décadas. Apesar disso, os EUA nunca recorreram a táticas tão pesadas com a Airbus e a UE, como agora acontece com o Bombardier do Canadá, colocando em dúvida milhares de empregos na fábrica da Irlanda, na Irlanda. E por uma boa razão: os EUA teriam muito a perder com tal ação. A UE é um grande mercado com uma autoridade comercial poderosa, e os produtores dos EUA são muito dependentes do mercado da UE para os EUA arriscarem retaliação. Este caso nos dá uma noção real de como o Reino Unido será tratado nas negociações sobre um acordo de comércio EUA-Reino Unido pós-Brexit e com a vulnerabilidade do país.

De acordo com o texto as disputas entre os governos sobre os subsídios aos fabricantes de aeronaves são comuns. Dadas as enormes barreiras à entrada no setor, o apoio estatal é indispensável. A Boeing obtém seus subsídios através dos gastos de defesa dos EUA - o que ajuda a financiar os custos de desenvolvimento da empresa - enquanto a Airbus tende a se beneficiar de uma assistência governamental mais direta. O governo canadense ampliou o apoio à Bombardier para desenvolver o seu novo jato regional da série C, levando o Departamento de Comércio dos EUA a reivindicar que a empresa está vendendo os jatos no mercado dos EUA abaixo do custo.

Ambos os governos, canadense e britânico, afirmam que o apoio concedido à empresa está em conformidade com as regras da Organização Mundial do Comércio. Apesar disso, os EUA tomaram medidas punitivas contra seus dois aliados mais próximos, impondo tarifas de 219% na aeronave, acrescenta o Guardian.

O governo do Reino Unido, em particular o ministro do Comércio, Liam Fox, aposta em um acordo comercial com os EUA, argumentando que a Grã-Bretanha terá um bom negócio por causa das ligações comerciais densas entre os dois países. Mas os acordos comerciais dependem de alavancagem, e esta é determinada pelo tamanho do mercado. Uma economia comparativamente pequena, como a do Reino Unido, gozaria de pouca influência na negociação com os EUA. E se os dois países não concordarem com um acordo, o Reino Unido teria de resolver disputas com a OMC: os casos levam anos e as decisões geralmente são ignoradas.

Em contrapartida, a UE está em uma posição forte quando se trata de disputas com os EUA; o seu enorme mercado interno dá maior poder de negociação. E os EUA não podem se dar ao luxo de tomar medidas unilaterais contra isso do tipo visto no caso Bombardier.

"Brexiters assumem que a Grã-Bretanha enfrentará um ambiente internacional benigno uma vez libertado da UE para aproveitar os mercados abertos em outros lugares. Eles dão por certo que o Reino Unido poderia confiar nos EUA que subscrevam o sistema de comércio global. Isso sempre foi ingênuo, mas se tornou delirante com a eleição de Donald Trump: a globalização só pode florescer com o apoio dos EUA de todo o coração. E, no mínimo, está em dúvida com uma Casa Branca mais protecionista", diz o Guardian.

Com o Trump presidindo o Escritório Oval, o envolvimento com a UE é a melhor maneira de defender os interesses do Reino Unido e, nesse sentido, defender o liberalismo que muitos brasileiros afirmam apoiar, finaliza.

