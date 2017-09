'China Daily': China e Argentina devem aprofundar cooperação comercial 

Matéria publicada nesta quinta-feira (28) pelo jornal China Daily afirma que de acordo com o embaixador chinês em Buenos Aires, o novo desenvolvimento econômico da China apresenta uma "ótima oportunidade para aprofundar e ampliar a cooperação" com a Argentina.

"Nos últimos cinco anos, a integração da China com o mundo atingiu um novo nível. A China está construindo novos laços internacionais, focados na cooperação para ganhos compartilhados", disse Yang em uma recepção marcando o próximo 68º aniversário da fundação da República Popular da China, que cai no domingo (1).

Segundo a reportagem a recepção contou com a presença do ministro do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Argentina, Sergio Bergman, legislador do partido no poder Eduardo Amadeo e outros funcionários.

"Desde 2012, o aprofundamento da reforma da China (processo) foi levado a um novo nível, seguindo a orientação para a reforma do lado da oferta", disse Yang.

"Estamos promovendo o desenvolvimento impulsionado pela inovação, acelerando a modernização e a transformação da economia e fortalecendo a força interna para o desenvolvimento, graças ao qual, nos últimos cinco anos, a China se tornou o principal motor da economia global, com um contribuição anual média para o crescimento global de mais de 30% ", disse Yang.

No primeiro semestre de 2017, a economia chinesa cresceu a uma taxa de 6,7 por cento, "acompanhada pelo surgimento de um grande número de novas tecnologias e indústrias, e com o consumo como principal motor de crescimento", afirmou o embaixador.

Isso implica "mudanças que refletem a melhoria notável na qualidade da economia da China, o que ajuda a estabelecer bases sólidas para o desenvolvimento sustentável a longo prazo", disse Yang.

As oportunidades para ambas as nações estão em coordenar suas estratégias de desenvolvimento e aumentar as trocas amigáveis ​​em diversas áreas, acrescentou Yang.

"Os laços entre a Argentina e a China estão em um excelente momento: a China continua crescendo, se abrindo para o mundo e irradiando seu poder em todo o mundo, enquanto a Argentina está embarcando em um novo caminho", disse Amadeo à Xinhua.

O legislador, que também é chefe do Comitê de Finanças da câmara baixa, destacou a "decisão política dos presidentes Xi Jinping e (Mauricio) Macri de aproximar a China e a Argentina", aponta China Daily.

"A visita do presidente Macri à China foi histórica, então esperamos que esta relação cresça cada vez mais forte nas áreas de economia, cultura e esportes, em benefício de ambos os países", disse Amadeo.

A China é o principal parceiro comercial agrícola da Argentina, o segundo maior parceiro comercial em geral, apenas após o vizinho Brasil e seu terceiro maior investidor estrangeiro.

Em 2016, o comércio bilateral atingiu US $ 12,32 bilhões, apenas dois anos depois de concordar em elevar os laços bilaterais ao nível de uma parceria estratégica abrangente.

>> China Daily