Bolsa e dólar fecham em queda nesta quinta-feira

O principal índice da bolsa de São Paulo fechou em queda nesta quinta-feira (28), voltando a ficar abaixo dos 74 mil pontos, enquanto o mercado segue de olho nos desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer. O mercado avalia como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência.

O Ibovespa fechou com queda de 0,31%, aos 73.567,24 pontos.

Às 12h13, o Ibovespa tinha queda de 0,25%, aos 73.611 pontos. As ações ordinárias da Vale avançavam 2,4%, após a queda de sessões anteriores. As preferenciais da Petrobras registravam estabilidade. Na véspera, o Ibovespa caiu 0,7%, aos 73.796 pontos.

O dólar também fechou em queda ante ao real nesta quinta-feira (28), acompanhando de perto o comportamento da moeda no exterior.

A moeda norte-americana fechou com queda de 0,32%, a R$ 3,1828 na venda.

Às 12h22, o dólar recuava 0,26%, a R$ 3,1852. Na véspera, subiu 0,84%, a R$ 3,1931, maior valor desde 18 de agosto.

No cenário externo, o dólar cedia ante uma cesta de moedas e registrava queda contra divisas emergentes como os pesos chileno, mexicano e o rand sul-africano.

O plano tributário de Donald Trump, anunciado na véspera, e declarações do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, que elevaram a probabilidade de uma alta de juros no país influenciaram a queda da moeda.

O mercado segue atento ao cenário político local com a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no radar.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, rolou 6 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.