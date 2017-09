Leilão: chineses levam usina hidrelétrica da Cemig por R$ 7,18 bilhões

Com o leilão de quatro usinas hidrelétricas nesta quarta-feira (27), o governo federal arrecadou R$ 12,13 bilhões. O ágio foi de 9,73%. Foram vendidas as usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), mas que estão com as concessões vencidas. São elas as de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande. Juntas, elas têm capacidade de gerar 2.922 MegaWatts (MW) de energia.

Os chineses da Spic Pacific Energy ficaram com o maior negócio, levando a usina de São Simão por R$ 7,18 bilhões (ágio de 6,51% sobre o lance inicial). A única proposta apresentada foi a dos chineses.

A usina de Jaguara foi arrematada por R$ 2,171 bilhões (ágio de 13,59%) pela Engie Brasil. Já a de Miranda foi arrematada pela mesma empresa por R$ 1,36 bilhão (ágio de 22,42%). A usina de Volta Grande ficou com a Enel, por R$ 1,42 bilhão (ágio de 9,84%).

Até a noite de terça-feira (27), a empresa mineira tentou evitar que suas usinas fossem relicitadas. As quatro usinas vendidas pertence atualmente à Cemig, mas as concessões estão vencidas.

O dinheiro arrecadado será usado para que o governo federal bata a meta fiscal, que prevê um déficit de R$ 159 bilhões em 2017.

Protesto

Do lado de fora, movimentos sindicais protestavam contra o pregão. Durante o certame, alguns manifestantes conseguiram entrar na B3 e protestaram segurando cartazes contrários à privatização. Eles argumentam que o leilão entregará o patrimônio nacional para estrangeiros, o que implicará no aumento das contas de luz.

