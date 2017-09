Italiana Enel vence leilão de hidrelétrica no Brasil

A Enel Brasil, subsidiária da estatal italiana de energia Enel, foi uma das vencedoras do leilão de quatro usinas hidrelétricas realizado nesta quarta-feira (27), em São Paulo, pelo governo de Michel Temer.

Já líder no setor de energia eólica no mercado brasileiro, a empresa europeia pagou R$ 1,42 bilhão (ágio de 9,84%) pelo direito de operar a usina de Volta Grande, que fica na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

"Estamos muito felizes! Ganhamos o leilão da Hidrelétrica de Volta Grande, com capacidade total instalada de 380MW!", comemorou a Enel no Twitter. Assim como as outras três usinas leiloadas, Volta Grande era operada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e estava com sua concessão vencida.

As outras plantas envolvidas no leilão são a de São Simão, vendida à chinesa Pacific Hydro por R$ 7,18 bilhões (ágio de 6,51%); e as de Jaguara e Miranda, compradas, respectivamente, por R$ 2,17 bilhões (ágio de 13,59%) e R$ 1,36 bilhão (ágio de 22,42%) pela francesa Engie.

Ao todo, o governo federal arrecadou R$ 12,13 bilhões com o leilão, dinheiro que será usado para ajudar no cumprimento da meta fiscal de 2017, quando a União espera ter um déficit de R$ 159 bilhões.