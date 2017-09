Bolsa fecha em queda e dólar sobe

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quarta-feira (27), com perdas nos setores de Utilidade pública, Energia elétrica e Imobiliário, levando as ações a uma baixa.

O Ibovespa fechou com queda de 0,70%, com 73.796 pontos.

Às 13h03, o Ibovespa tinha queda de 1,38%, aos 73.289 pontos.

Na ponta positiva, o melhor desempenho da sessão foi das ações da Fibria Celulose, que subiram 3,55%.

Já o pior foi das ações da Smiles, que caiu 4,72%. Usiminas recuou 4,67%, e Eletrobras diminuiu 4,52%

O mercado segue de olho nos desdobramentos da denúncia contra o presidente Michel Temer. Investidores avaliam como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência.

O mercado também monitora os leilões de áreas de petróleo e gás e de hidrelétricas que pertenciam à Cemig.

>> Leilão: chineses levam usina da Cemig por R$ 7,18 bilhões

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (27), em sintonia com o comportamento da moeda no exterior e de olho em leilões de petróleo e Cemig e acompanhando o mercado exterior.

O dólar fechou com alta de 0,84%, a R$ 3,1931 na venda.

Às 13h11, o dólar avançava 0,81%, a R$ 3,1916.

Na véspera, a chair Janet Yellen do Federal Reserve, banco central norte-americano, reforçou as apostas de alta de juros nos Estados Unidos, o que impulsionou a moeda. Além disso, um anúncio do presidente Donald Trump sobre o sistema tributário, que inclui redução de impostos para empresas e para os mais ricos, também entrou no radar do mercado.

No cenário externo, o dólar operava com alta ante uma cesta de moedas, com o euro tendo atingido a mínima em cerca de um mês. O dólar também tinha forte alta ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano, a lira turca e o rand sul-africano.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Até agora já foram rolados 5,4 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.