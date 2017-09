'Bloomberg': Sintonia entre bitcoin e cobre reflete poder chinês

Matéria publicada pela Bloomberg nesta quarta-feira (27) fala sobre a sintonia entre o sincronia do cobre com a bitcoin, que obviamente, não tem nada em comum.

O noticiário explica: "O primeiro é um metal industrial usado em todo tipo de produto, desde chips de computador até encanamentos, e o segundo é uma moeda virtual".

Bloomberg aponta que ambos têm se movido praticamente em uníssono nos últimos dois meses. O bitcoin e o cobre subiram fortemente entre meados de julho e o início de setembro. E então o bitcoin caiu repentinamente quando os órgãos reguladores chineses decidiram reprimir a negociação de criptomoedas, ocasião em que o rali do cobre também se reverteu.

De acordo com a reportagem, em uma base de quatro semanas a correlação entre o metal e a criptomoeda atualmente é de mais de 0,95, o que mostra que os preços oscilaram quase de forma idêntica. A leitura iguala a observada entre o ouro e a prata e supera a correlação entre a Apple e o S&P 500.

A trajetória semelhante dos preços nos dois mercados demonstra a importância do sentimento chinês para ambos, destaca Bloomberg

Bloomberg relata que para explicar a sintonia quase perfeita entre os dois investimentos, os analistas estão recorrendo à China. O país representa cerca de metade da demanda global por metais industriais e as traders e investidoras do país estão se tornando cada vez mais dominantes no mercado. A mesma tendência agora pode ser vista nas criptomoedas.

“Boa parte da especulação dos metais vem da China e boa parte do interesse recente pela negociação de criptomoedas tem vindo da China”, disse Matthew Turner, analista de metais da Macquarie Group em Londres. “Os fatores que impulsionam a especulação chinesa podem ter impacto tanto nos metais quanto nas moedas criptografadas.”

Charlie Morris, diretor de investimentos da Newscape Capital Advisors, disse que tem havido “um enorme interesse da China” no bitcoin.

“Houve uma enorme quantidade de apostas no bitcoin”, disse ele. “A China obviamente é bastante forte neste espaço.”

Os traders chineses, por sua vez, estão cada vez mais “estabelecendo o preço” dos metais industriais, afirmou o Macquarie em nota, no início do mês. O banco australiano afirma que o aumento das apostas otimistas no cobre na Comex, em Nova York, que atingiu uma alta recorde no início de setembro, provavelmente foi estimulado por investidores chineses.

“Curiosamente, ouvimos que a Comex vem se tornando cada vez mais popular entre os fundos chineses”, afirmou o Macquarie.

>> Bloomberg