Brasil começa a responder ao trabalho de combate à recessão, defende Temer

Ao lançar nesta terça-feira (26) o plano Progredir, o presidente Michel Temer disse que assumiu o país em um momento de recessão “significativa” e que nos últimos meses o Brasil teria começado a responder às ações de incentivo ao crescimento do país.

“Pegamos o país em uma recessão muito significativa, expressiva. Trabalhamos, tiramos o país da recessão e nesses últimos cinco meses, sem embargo disso ou daquilo, o país começou a responder a todo o trabalho que o governo fez de combate à recessão e de crescimento do país”, disse o presidente durante discurso.

Temer disse aos presentes que vai tomar o nome do plano lançado, “Progredir”, como lema do governo. Ele comentou que o pico de 76 mil pontos alcançado pela Bolsa de Valores na semana passada demonstra a credibilidade e a confiança dos investidores no país e relatou que, nas viagens que faz ao exterior, os empresários demonstraram interesse em investir no Brasil. “Ninguém investe se não tiver confiança naquilo que está acontecendo no país”, disse.

O lançamento do plano Progredir reuniu ministros, empresários e parlamentares no Palácio do Planalto. O plano tem a meta de capacitar e emancipar financeiramente famílias beneficiárias do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais com ações de profissionalização, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. A iniciativa vai disponibilizar R$ 3 bilhões por ano em linha de microcrédito.

