Bolsa e dólar fecham em alta nesta terça

O principal índice da bolsa paulista fechou praticamente estável nesta terça-feira (26), com investidores adotando cautela diante do cenário político interno e de olho nas tensões entre Coreia do Norte e Estados Unidos.

O Ibovespa fechou com alta de 0,08%, a 74.500 pontos.

O mercado avalia como a segunda denúncia pode influenciar o andamento da Reforma da Previdência. A denúncia, contudo, segue parada na Câmara.

O governo dos EUA afirmou nesta segunda-feira (25), através da porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, que "não declarou guerra" à Coreia do Norte. O Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang havia anunciado que as ameaças de Donald Trump em seu discurso na Assembleia das Nações Unidas representaram uma "declaração de guerra".

Às 11h26, o Ibovespa tinha alta de 0,69%, aos 74.958 pontos. As ações ordinárias da Vale avançavam 2,4%, após a queda de sessões anteriores. As preferenciais da Petrobras registravam estabilidade. Na segunda-feira (25), o índice fechou em queda de 1,26%, aos 74.443 pontos.

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (26), no maior patamar em mais de um mês, após a chair Janet Yellen do Federal Reserve, banco central norte-americano, ter reforçado a possibilidade de mais uma alta de juros nos Estados Unidos neste ano.

O dólar fechou com alta de 0,29%, a R$ 3,1666 na venda.

Às 11h35, o dólar avançava 0,22%, a R$ 3,1661. No dia anterior, fechou com alta de 0,95%, vendida a R$ 3,1574.

No cenário externo, o dólar atingiu a máxima da sessão após a fala de Yellen ante uma cesta de moedas. Também subia ante moedas emergentes como os pesos chileno e mexicano.

A alta também foi influenciada pelas tensões entre EUA e Coreia do Norte. E no cenário interno, os investidores acompanharam a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. A preocupação é de que a denúncia atinja o andamento das reformas do Congresso.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional -equivalentes à venda futura de dólares - no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Até agora já foram rolados 4,8 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.