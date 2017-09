Petróleo fecha em alta nesta segunda

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (25), otimista com a possibilidade de reequilíbrio na produção.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI foi negociado a US$ 52,16, subindo 2,96%. Em outra parte da ICE, o Brent para entrega em Dezembro registrou ganhos 3,54% para negociação a US$ 58,42 por barril.

Às 11h17, o barril de Brent para dezembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 1,74%, a US$ 57,40. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 1,34%, a US$ 51,34.

O crude do Texas acumulou alta de 1,5% na semana passada, sua terceira ascensão semanal consecutiva.

Em reunião da Opep na sexta-feira, produtores decidiram esperar um pouco mais para tomar qualquer ação relacionada ao pacto de corte na produção. Países da Opep e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.

A próxima reunião da Opep está marcada para o dia 29 de novembro, em Viena.