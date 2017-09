'La Nacion': Se integrando a economia global

Matéria publicada nesta segunda-feira (25) pelo jornal La Nacion fala que grande parte dos economistas argentinos concorda com o objetivo de aprofundar o grau de integração do país na economia global através da assinatura de acordos com novos parceiros e da redução do nível de proteção que atualmente possui alguns setores produtivos.

O diário aponta que divergências giram em torno do tempo e da seqüência do processo de abertura. Cerca de 70% de exportações da Argentina são baseadas em recursos naturais, e na sua maioria consistem em bens pouco diferenciados ou mal elaborados. Assim, a disponibilidade de câmbio para importar os bens e serviços exigidos por uma economia em crescimento está vinculada à volatilidade dos preços das commodities, enquanto o potencial de spillovers e o aumento do valor agregado local na fazenda são desperdiçados desses recursos.

De acordo com o texto, em 2016, as exportações estavam no mesmo nível do que em 2005. Como sair desse impasse? A Argentina pode aumentar sua capacidade de exportação nos setores tradicionalmente competitivos se forem alcançados acordos que melhorem o acesso a mercados terceiros. Mas evidências comparativas e a teoria sugerem que é necessário diversificar e aumentar a "qualidade" da cesta de exportação.

La Nacion afirma que as últimas grandes "descobertas" foram o biodiesel, o vinho, os automóveis (sob o comércio com o Brasil) e os serviços baseados no conhecimento (software, serviços empresariais, engenharia, etc.). Que atividades são candidatas a novas descobertas que ajudam a mover a ascender a exportação em um cenário onde o comércio global cresce mais lentamente do que no passado e há uma maior propensão para o protecionismo?

Do outro lado do balcão há setores em perigo de encolher se a Argentina entrar em um processo de maior abertura. Esses setores são, em geral, altamente intensivos em emprego, e uma parte substancial desse emprego é de baixa a média baixa e está concentrado em áreas urbanas onde há sérios problemas de pobreza, esclarece o periódico.

"Trabalhos recentes para o Brasil e os Estados Unidos mostram que os efeitos sobre o emprego da exposição às exportações chinesas são importantes e persistentes nas regiões onde as indústrias afetadas estão localizadas; os trabalhadores deslocados reduzem seus rendimentos e possibilidades de emprego. Não há nada que sugira que, no caso argentino, os impactos sociais e políticos sejam diferentes", explica.

Não se trata de proteger os empregadores, mas os trabalhadores. Mesmo que houvesse recursos públicos para apoiar o último, isso só aprofundaria a divisão já preocupante da sociedade entre o trabalho "com" e "sem", que tende a ser perpetuado de forma inter geracional.

Existem políticas públicas que podem beneficiar os setores potencialmente "ofensivos" e "defensivos": por exemplo, melhorias na logística e infra-estrutura ou menos pressão fiscal. Mais e melhor capital humano e maiores recursos para a inovação também ajudam, embora seus impactos positivos não sejam imediatos.

Essas políticas transversais devem ser acompanhadas de iniciativas "micro" (políticas de desenvolvimento produtivo) que ajudem o processo de descoberta de novas atividades de exportação e uma transição suave ou reconversão de setores ameaçados pela abertura, acompanhados de metas e compromissos credíveis. Processos de diálogo são necessários quando as oportunidades e os desafios são identificados, as ferramentas são identificadas para abordá-las, e as políticas são projetadas com base em rigorosas avaliações custo-benefício.

O governo parece entender que o gradualismo, como em outras áreas, é uma condição para a sustentabilidade social e política das reformas e até mesmo pelo sucesso econômico a longo prazo. Existem excelentes razões para seguir este caminho, pouco a pouco, não apenas a evidência internacional, mas também a nossa própria história.

>> La Nacion