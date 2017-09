Petróleo registra alta na expectativa de novo corte da Opep

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram alta nesta quinta-feira (21), enquanto o mercado finalmente segue na expectativa pelo anúncio de um novo corte na produção da Opep. A commodity já vinha em ascenção também devido a projeção da AIE de alta na demanda ainda neste ano.

Às 10h47, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,58%, a US$ 56,76. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 0,02%, a US$ 50,56.

O ministro do petróleo do Iraque disse na quarta-feira que o seu país e outros membros da Opep consideram opções para o acordo de corte na produção, incluindo uma extensão para além de março e ainda um aprofundamento do corte.

Países da Opep e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.