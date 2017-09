Petróleo fecha em alta pela terceira semana consecutiva 

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (22), com os investidores digerindo uma reunião da Opep e uma nova queda no número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos.

Em Nova York, o petróleo para entrega em novembro subiu US$ 0,11, para fechar a US$ 50,66 o barril, enquanto o Brent, em Londres, ganhou US$ 0,27, e encerrou a sessão a US$ 56,70 o barril.

Após reunião em Viena, na Áustria, os membros da Opep e grandes exportadores não chegaram a um acordo sobre uma possível extensão do acordo de corte de 1,8 milhão de barris/dia na oferta de petróleo global. O pacto segue em vigor até março de 2018. Apesar disso, a efetividade do acordo tem sido questionada após o aumento de produção dos EUA, assim como da Nigéria e Líbia, que integram o cartel, mas não participam do pacto.

O ministro de energia da Rússia, Alexander Novak, disse que uma decisão sobre renovação do acordo não ocorrerá antes de janeiro. Já outros ministros que também participaram da reunião sugeriram que uma renovação poderá ocorrer até o final deste ano.

Entretanto, na semana passada, relatórios da Opep e da Agência Internacional de Energia deram um sinal positivo para a commodity ao mostrar a queda na produção da organização em agosto e um aumento da demanda prevista em 2017.