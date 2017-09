Bolsa e dólar fecham em queda

O principal índice acionário da bolsa paulista B3 fechou em queda nesta sexta-feira (22), com as perdas da Vale abrindo espaço para um movimento de ajuste após os recordes de alta recentes.

Essa é a primeira queda semanal após oito altas semanais seguidas.

O Ibovespa fechou com queda de 0,28%, a 75.389 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de 0,48%.

O mercado também segue de olho no cenário geopolítico internacional, em meio a tensões entre Estados Unidos, China e Coreia do Norte, por exemplo.

Às 11h19, o Ibovespa tinha queda de 0,34%, aos 75.345 pontos. As ações preferenciais da Vale registram desvalorização em torno de 1,5%; enquanto as preferenciais da Petrobras tinha leve desvalorização.

Nos destaques do dia, a Vale caiu quase 2%, em linha com a baixa nos contratos futuros do minério de ferro na China. E a CSN caiu mais de 5%, liderando as perdas.

O dólar também fechou em queda ante o real nesta sexta-feira (22), após novas ameaças norte-coreanas aumentarem as tensões com os Estados Unidos.

O dólar fechou com queda de 0,53%, a R$ 3,1276 na venda. Na semana, a moeda norte-americana fechou com alta de 0,41%.

O dólar recuava ante uma cesta de moedas, como o iene, e ante divisas de países emergentes, como o peso mexicano, a lira turca e o rand sul-africano.

O mercado também está de olho no cenário político brasileiro, com o encaminhamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados.

Às 11h33, o dólar recuava 0,35%, a R$ 3,1265.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional --equivalentes à venda futura de dólares-- no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 3,6 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.