Petróleo fecha em queda com realização de lucros

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (21), com os investidores realizando lucros após o aumento dos estoques dos EUA, enquanto aguardam informações da reunião da Opep marcada para esta sexta-feira.

Em Nova York, o petróleo para entrega em novembro caiu US$ 0,14, para fechar a US$ 50,55 o barril, enquanto o Brent, em Londres, subiu US$ 0,12, e encerrou a sessão a US$ 56,41 o barril.

A commodity vinha em ascensão devido a projeção da AIE de alta na demanda e possibilidade da Opep anunciar aprofundamento dos cortes iniciados em janeiro.

Às 11h45, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha queda de 0,05%, a US$ 56,26. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, recuava 0,10%, a US$ 50,64.

Às 13h51, o barril de WTI tinha queda de 0,10%, a US$ 50,64. No mesmo horário, o barril de Brent tinha alta de 0,20%, a US$ 56,40.

Mas o mercado finalmente passou a responder ao aumento maior que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, apontado no relatório semanal oficial na manhã da véspera.

Países da Opep e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.

Um novo prolongamento do prazo, de pelo menos três meses, está agora no radar, antes da próxima reunião da Opep de novembro.