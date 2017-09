Bolsa fecha em queda e dólar sobe

O principal índice da bolsa brasileira fechou em queda nesta quinta-feira (21), influenciado por perdas nos setores de Energia elétrica, Materiais básicos e Utilidade pública.

O Ibovespa fechou com queda de 0,53%, a 75.604 pontos.

A Estacio Participacoes SA subiram quase 4%, liderando as altas. Enquanto isso, as ações da Banco do Brasil SA subiram mais de 2%, e a Usiminas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA quase 2%.

Na ponta negativa, o pior desempenho foi das ações da Eletrobras Centrais Eletricas Brasileiras SA, que caíram mais de 3%. Eletrobras Centrais Eletricas Brasileiras SA também recuaram mais de 3%, e a Companhia Siderurgica Nacional quase 3%.

Às 12h31, o Ibovespa tinha queda de 0,57%, aos 75.563 pontos. As ações ordinárias da Vale registram desvalorização em torno de 2,5%.

Às 13h50, o índice tinha queda de 0,47%, a 75.646 pontos.

Na véspera, a bolsa brasileira passou o dia com desvalorização, mas fechou em alta, aos 76.004 pontos.

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (21), influenciado pela valorização da moeda ante divisas de emergentes no exterior um dia após decisão do Fed, banco central norte-americano, que amplia as expectativas de novo aumento de juros no país ainda este ano.

O dólar fechou com alta de 0,48%, a R$ 3,1444 na venda.

Mais juros tendem a atrair de volta aos EUA recursos aplicados hoje em outras praças, como a brasileira.

Às 11h35, o dólar avançava 0,21%, a R$ 3,1391.

Às 13h51, a moeda norte-americana tinha alta de 0,05%, a R$ 3,1341.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional --equivalentes à venda futura de dólares-- no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 3,0 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.