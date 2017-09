Petróleo registra alta na expectativa por sinais da Opep e dados dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram alta expressiva na manhã desta quarta-feira (20), na expectativa de um corte adicional na produção de petróleo da Opep, e também da divulgação dos dados semanais de estoques de petróleo bruto dos EUA.

Às 9h26, o barril de Brent para novembro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 1,54%, a US$ 55,99. Já o barril de WTI para entrega em novembro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 1,16%, a US$ 50,48.

Países da Opep e de fora do grupo, como a Rússia, firmaram um acordo em novembro, iniciado em janeiro deste ano, para congelar cerca de 1,8 milhão de barris diários até junho. Em maio, o prazo foi ampliado em nove meses, até março de 2018.

Um novo prolongamento do prazo, de pelo menos três meses, está agora no radar, antes da próxima reunião da Opep de novembro.